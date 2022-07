GRANDE FESTA DE ABERTURA DO AMADOR NO DIA 10 DE JULHO

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Esporte, se prepara para a Grande Festa de Abertura do Amador. Após dois anos sem o principal campeonato da cidade e com o futebol voltando a ser organizado diretamente pela Administração, várias novidades foram preparadas.

No dia 10 de julho, os portões do Estádio Distrital Angelo Rottoli, o Tucurão, serão abertos ao público a partir das 7h. A entrada é gratuita. A Secretaria de Esporte, porém, pede que aqueles que puderem contribuam com a Jogada Solidária, ação que visa a arrecadação de um quilo de alimento e/ou de agasalho para quem for participar da festividade. Também está programada a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce e haverá brinquedos para a criançada.

EM CAMPO

Entre as atrações está o jogo do Master do Corinthians contra a Velha Guarda de Mogi Mirim. De um lado figuras que escreveram belas histórias com a camisa do Timão. Do outro, grandes nomes da história do Mogi Mirim Esporte Clube e do futebol amador local.

A partida está agendada para as 9h. Depois, haverá espaço para que os fãs peguem autógrafos e tirem fotos com seus ídolos. Já às 10h30 começa a grande festa do futebol mogimiriano. Batizada em 2022 de Copa Carlos Corrêa, em homenagem ao empresário e dirigente esportivo de história respeitada em toda a cidade e no meio esportivo, a competição retorna em um novo formato.

O primeiro dos 146 jogos a serem promovidos pela Secretaria de Esporte será entre a Associação Atlética Tucurense e o Red Bull Mogi Mirim. Os times estão no grupo B. A Veterana, fundada em 1919, é a atual pentacampeã da cidade, já que venceu a antiga Série A entre 2015 e 2019 e soma 17 títulos na elite local. Já o Red Bull, de trajetória mais recente, foi fundado em 2017, quando ingressou na Copa Municipal de Futsal. Em 2018, disputou a Série C e conquistou o acesso à segunda divisão, sendo semifinalista na última edição, em 2019.

A Copa Carlos Corrêa reunirá 24 equipes de todos os cantos da cidade. Além de times registrados como do Centro e das zonas Leste, Oeste, Norte e Sul, há dois clubes da região rural. Com cada agremiação podendo inscrever até 25 jogadores e oito membros de comissão técnica, o torneio deve mexer, diretamente, com quase 800 pessoas. E ainda tem as diretorias, torcida e tudo mais que envolve esta grande festa, que terá uma abertura à altura da história mais do que centenária do futebol mogimiriano.

“Este é um ano de retomada. Voltamos com o Rural e o Quarentão. O Amador será uma grande festa, está sendo preparado com muito carinho pela nossa equipe, que tem ouvido as equipes, procurado oferecer um campeonato organizado, do nível dos clubes e jogadores que aqui atuam. E a festa de abertura merece ser neste mesmo nível. Foram dois anos de espera, a comunidade esportiva de Mogi merece todo esse carinho”, frisou Wilians Mendes, Secretário de Esporte.

Wilians ainda frisou que outros campeonatos estão em planejamento, além da presença de outras modalidades em competições regionais e estaduais. “Mas o que posso dizer é que boa parte do esforço está em garantir o máximo possível de escolinhas, em todos os cantos da cidade. Aos poucos, estamos voltando. Inclusive, com o Esporte Futuro sendo projetado para ir além daquilo que tínhamos antes da pandemia. É o mínimo que podemos fazer para a cidade, principalmente para as crianças e adolescentes, que são o futuro do nosso esporte e da nossa comunidade”, completou o secretário.