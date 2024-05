Grande Incêndio Consome Depósito de Reciclagem em Artur Nogueira

Na noite de ontem, 27 de maio, um incêndio de grandes proporções tomou conta de um depósito de reciclagem localizado próximo à rodovia Zeferino Vaz, em Artur Nogueira. O incidente mobilizou equipes de bombeiros de quatro cidades vizinhas, que trabalharam intensamente para controlar as chamas.

Devido à natureza dos materiais armazenados no depósito, as chamas se espalharam rapidamente. Felizmente, a área ao redor do depósito não possui muitas residências, o que ajudou a evitar uma tragédia maior.

Bombeiros de Artur Nogueira contaram com o apoio das corporações de mais4 cidades vizinha para o controle das chamas. .

Segundo a Defesa Civil, apesar da magnitude do incêndio, não houve danos maiores além da destruição do depósito de reciclagem. Não foram registradas vítimas e a área ao redor foi protegida com sucesso.

A perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio. Até o momento, não há informações sobre o que poderia ter desencadeado as chamas, mas especialistas já estão no local analisando os possíveis pontos de origem e fatores que contribuíram para a propagação do fogo.

Embora o depósito de reciclagem esteja localizado em uma área afastada, o incidente deixou a comunidade em alerta.

Este incidente serve como um lembrete da importância da prevenção e da prontidão das equipes de emergência para responder rapidamente a desastres, minimizando danos e protegendo a comunidade.

Imagem Redes Sociais