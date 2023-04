Grande público marca primeira semana da 56ª Expoagro e 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista

Começou na última quinta-feira (20), um dos eventos mais tradicionais do Brasil, a 56ª Expoagro e 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista. Realizado pela MP Promoções Artísticas, com o apoio da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, por meio das Secretarias Municipais do Desenvolvimento dos Agronegócios e de Cultura e Turismo e da cerveja Império Puro Malte, o evento acontece entre os dias 20 de abril a 01 de maio no Parque de Exposições Doutor Fernando Costa (Posto de Monta).

Milhares de pessoas passaram pela primeira semana do evento. Na abertura, quinta-feira (20), as duplas Ícaro & Gilmar e Clayton & Romário cantaram grandes sucessos da música sertaneja. Na sexta-feira (21), Alok e Hugo & Guilherme esquentaram o público presente. Zé Neto & Cristiano e Ana Castela se apresentam no sábado (22) para uma multidão. Para encerrar o primeiro final de semana da festa, o Embaixador Gusttavo Lima realizou um show recheado de sucessos. Na mesma noite, também se apresentou o DJ KVSH.

A segunda semana da 56ª Expoagro e 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista segue nesta quinta-feira (27), com os portões abertos para o setor Pista e apresentações de João Bosco & Vinícius e João Villa & Rafael. Na sexta-feira (28), os shows são com Henrique & Juliano e Maju Santana. No sábado (29), Jorge & Mateus e Dennis DJ se apresentam. Maiara & Maraisa e Gustavo Mioto sobem ao palco no domingo (30). Na segunda-feira, 01 de maio, com os portões abertos para o setor Pista, Os Barões da Pisadinha comandam o show de encerramento da festa.

Na área gastronômica, uma praça de alimentação com grande variedade de lanches, porções, salgados e doces estão à disposição do público que preza por uma alimentação diversificada. Vale lembrar que o recinto do Posto de Monta estará aberto, todos os dias, das 13h às 16h para visitação e a entrada é franca. A cobrança de ingresso ocorre depois das 18h. O complexo conta com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Segurança Privada e Equipe de Brigadistas para garantir a segurança do público.

Além de poder curtir os dias de festa da 56ª Expoagro e 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista, o público que vier para Bragança Paulista poderá conhecer pontos turísticos como o Lago do Taboão, Centro Cultural Prefeito Jesus Adib Abi Chedid, Museu Municipal Oswaldo Russomano, Museu do Telefone, Jardim Público, Centro de Artes e Artesanato, Refúgio das Aves, Bosque das Araucárias e o Mercado Municipal.

RODEIO

No esporte, muita emoção e adrenalina na montaria em touros e na prova dos três tambores. As competições, nesta primeira semana, foram organizadas pela Liga Nacional de Rodeios. Na tradicional prova dos três tambores, montando o cavalo Don Quixote River, o título ficou com a competidora Isabella Rosolen, da cidade de Sumaré, interior do Estado de São Paulo. Na categoria mirim, montando o animal Miss Frosty Spook, a campeã foi Emylia Gabriela da Silva, de Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo.

Na montaria em touros, o competidor João Augusto Célio Rosa, da cidade de Paulo de Faria, interior do Estado de São Paulo, foi o grande campeão montando o touro Consagrado da companhia 2s Saimon. Nesta semana as competições continuam, desta vez, com a organização da ACR – Associação de Campeões de Rodeio.

INGRESSOS

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Pista, Toro Negro, Toro Negro Vip / Front, e Camarote Salomé Bar. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial (https://expobraganca.com.br/) da festa em até 12 vezes no cartão de crédito. Porém, é importante estar atento quanto a mudança de lotes.

56ª EXPOAGRO E 29ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE BRAGANÇA PAULISTA

Com uma população de cerca de 170 mil habitantes, Bragança Paulista, localizada na Serra da Mantiqueira, é conhecida como “Cidade Poesia” e “Capital Nacional da Linguiça”. Mas, grandes eventos têm levado o nome do município para todo o Brasil. A Expoagro e a Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista estão a cada ano se consolidando como um dos maiores rodeios do país.

O tradicional evento, que acontece no Parque de Exposições Doutor Fernando Costa, popularmente conhecido como Posto de Monta, tem aproximadamente 250 mil m². Artistas conhecidos nacionalmente, além dos melhores competidores do rodeio brasileiro já se apresentaram na festa, atraindo público de toda a região e inclusive fora do Estado, aquecendo vários setores da economia do município.

Apenas a 88 quilômetros da capital paulista, a cidade de Bragança Paulista também está próxima de municípios como Atibaia, Campinas e São José dos Campos. Ela é cercada por rodovias estruturadas e de segurança como a Fernão Dias, a Dom Pedro I e a Via Dutra, o que facilita a participação do público de diversas cidades e estados.

SHOWS

27/04 – João Bosco & Vinícius e João Villa & Rafael

28/04 – Henrique & Juliano e Maju Santana

29/04 – Jorge & Mateus e Dennis DJ

30/04 – Maiara & Maraisa e Gustavo Mioto

01/05 – Os Barões da Pisadinha

56ª EXPOAGRO E 29ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE BRAGANÇA PAULISTA

Data: 20 de abril a 01 de maio

Local: Parque de Exposições Doutor Fernando Costa, Posto de Monta – Avenida Doutor Fernando Costa, s/n – Penha – Bragança Paulista/SP.

Informações: 19 9 9181 4339 / https://expobraganca.com.br/