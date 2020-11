Grave acidente deixa um morto em Artur Nogueira

Na noite desta segunda-feira, 23, uma pessoa morreu, após um acidente na Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107), em Artur Nogueira, em decorrência de uma colisão frontal entre dois carros.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu na altura do Km 43, um veículo Ford Fiesta que seguia no sentido Holambra-Artur Nogueira invadiu a faixa de rolamento e acertou de forma transversal um VW Polo que vinha no sentido contrário.