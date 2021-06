GRÁVIDAS E PUÉRPERAS COM COMORBIDADES COMEÇARAM A SER VACINADAS NESTA SEGUNDA (07/06) EM AMPARO

Nesta segunda, 7 de junho, a Secretaria de Saúde iniciou a vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades em Amparo. A vacinação está acontecendo de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 21h e aos sábados, das 8h às 17h, na Farmácia Central do Postão.

Para consultar o agendamento da vacinação, a pessoa que já se cadastrou no sistema da prefeitura deve entrar no site www.amparo.sp.gov.br e checar o dia e horário da sua vacina digitando o seu CPF. O agendamento também pode ser consultado ligando no telefone (19) 3817-9258. A pessoa cadastrada também receberá uma mensagem SMS com a data e horário da vacinação.

Amparo recebeu doses da vacina Coronavac especificamente para serem aplicadas em grávidas e puérperas, pois a vacina Astrazeneca foi suspensa pela Anvisa para este público-alvo. A suspensão aconteceu como precaução, devido à morte de uma mulher grávida no Rio de Janeiro depois de ter sido imunizada com a Astrazeneca.

Para ser imunizada, a pessoa deve apresentar um exame que comprove a gravidez ou a carteirinha de gestante, e um laudo ou exame assinado pelo médico que comprove a comorbidade.

As grávidas que ainda não se cadastraram no sistema, devem se cadastrar no site https://amparo.meumunicipio.digital/ ou pelo telefone (19) 3817-9258.

O horário do agendamento da vacinação deve ser seguido rigorosamente pelas pessoas que foram convocadas para receberem a vacina para que não haja aglomerações nem filas muito longas para receber a dose.