GRUPO A ABRE SEGUNDA FASE DA COPA CARLOS CORRÊA NO DIA 9

Neste domingo (9) tem início a segunda fase do principal campeonato de futebol amador da região. A Copa Carlos Corrêa, promovida pela Prefeitura de Mogi Mirim por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer), terá agora o ingresso das 20 equipes que disputaram o torneio no ano passado.

Após a Seletiva, concluída no dia 19 de maio, chegou a vez da fase de grupos e o torneio vai começar pelo Grupo A. Seguindo a tradição, o atual campeão disputa, em jogo isolado, a partida inaugural. Assim, a hexacampeã Tucurense, que alcançou o 19º título geral em 2023, dá o pontapé inicial em duelo contra o Santa Clara, campeão da Série Prata no ano passado. O duelo será às 15h00 no Tucurão.

O Grupo A terá o complemento da rodada no dia 16 de junho com outros dois jogos. O Parque Real enfrenta o Jardim Soares (campeão da Série Bronze em 2022) no campo do Santa Cruz, a partir das 15h00 e, no mesmo horário, a bola rola para Ouro Preto x Trem na Vila Dias. O Trem é o time da chave oriundo da Seletiva, já que foi o primeiro colocado do Grupo 2 da primeira fase.

Nos quatro primeiros finais de semana do Amador (somando, como primeiro fim de semana, os dias 9 e 16), sempre haverá um grupo de folga e os times do Grupo A descansarão no dia 7 de julho. Após cinco rodadas, os dois melhores de cada chave seguem para a Série Ouro, os terceiros e quartos jogarão a Série Prata e a Série Bronze será formada pelos quintos e sextos das chaves da segunda fase, que terminará no dia 21 de julho.

Os times que estreiam nos dias 9 e 16 de junho precisam entregar a ficha de atletas até 12h00 desta quarta-feira (5) junto à Sejel para confirmar a lista de jogadores que estarão aptos a atuar em suas respectivas estreias. O campeão da Série Ouro receberá da Sejel o prêmio de R$ 12 mil, enquanto o vice ganhará R$ 6 mil. O vencedor da Prata ganhará R$ 6 mil e o vice R$ 3 mil e serão ainda destinados R$ 4 mil para o campeão da Bronze e ainda R$ 2 mil para o vice.

GRUPO B REÚNE RARO TRICAMPEÃO E CANDIDATOS A TÍTULO INÉDITO NO AMADOR

Três partidas abrirão, no dia 16 de junho, a briga dos times do Grupo B na segunda fase da Copa Carlos Corrêa de Futebol Amador – Mogi Mirim 2024. Destaque para o duelo entre finalistas recentes da elite local, com Vila Chaib x Jardim Europa, no domingo (16), a partir das 10h00, no campo da Vila Dias. O Europa chegou à final em 2017, enquanto o Vila Chaib decidiu o título da antiga Série A em 2018 e 2019. Nas três ocasiões os times da Zona Leste perderam para a Tucurense.

Se a dupla ficou perto do caneco, a Piteiras é uma rara tricampeã do futebol local. O Clube da Fazenda é o representante oriundo da Seletiva no Grupo B e foi campeão da primeira divisão de Mogi Mirim entre 2000 e 2002, logo após ter sido vice em 1998 e 1999. O feito é tão raro que apenas outro time, a Tucurense, tem esse feito na história, com o tri entre 1964 e 1966 e a atual sequência de seis conquistas. A Piteiras vai estrear na segunda fase diante do União Mogi, equipe mais disciplinada da Série Bronze de 2023, a partir das 10h00, no campo do Santa Cruz. Há anos fora do Amador, a Piteiras disputou a Seletiva, quando foi vice-líder do Grupo 1.

Já o Atlético Mogi, vice-campeão da Série Bronze de 2022 e semifinalista da Prata no ano passado, inicia a luta pelo primeiro caneco diante do Borussia, a partir das 15h00, no campo do Mirante. Os times do Grupo B folgam no dia 30 de junho, lembrando que esta fase será concluída no dia 21 de julho.

Após cinco rodadas, os dois melhores de cada chave seguem para a Série Ouro, os terceiros e quartos jogarão a Série Prata e a Série Bronze será formada pelos quintos e sextos das chaves da segunda fase, que terminará no dia 21 de julho.

Os times que estreiam nos dias 9 e 16 de junho precisam entregar a ficha de atletas até 12h00 desta quarta-feira (5) junto à Sejel para confirmar a lista de jogadores que estarão aptos a atuar em suas respectivas estreias. O campeão da Série Ouro receberá da Sejel o prêmio de R$ 12 mil, enquanto o vice ganhará R$ 6 mil. O vencedor da Prata ganhará R$ 6 mil e o vice R$ 3 mil e serão ainda destinados R$ 4 mil para o campeão da Bronze e ainda R$ 2 mil para o vice.

GRUPO C TEM ZONA NORTE EM PESO E DOIS CAMPEÕES DA PRIMEIRONA

O sorteio da fase de grupos da Copa Carlos Corrêa de Futebol Amador – Mogi Mirim 2024 acabou por colocar no Grupo C cinco times sediados na Zona Norte de Mogi Mirim. Novacoop, Fúria, Inocoop, Flamboyant e Santa Luzia terão a companhia do Laranjeiras, que é da Zona Leste. Além disso, são dois campeões de primeira divisão na chave.

O Santa Luzia foi campeão em 1986 e o Novacoop faturou o título em 2013. O Fúria foi campeão da Série C do Amador em 2016, ainda sob a nomenclatura de Nazareth/Fúria, em alusão a um dos bairros da região norte do município. Já o Flamboyant chegou perto do troféu da Série Bronze de 2013, porém, na final, perdeu para o Barbearia.

Os jogos do Grupo C começam no dia 16, com Laranjeiras x Santa Luzia, a partir das 10h00, no Mirante; Novacoop x Fúria, às 10h00, no Tucurão e, no mesmo local, às 15h00, Inocoop x Flamboyant. Os times desta chave folgam no fim de semana do dia 23 de junho. O Santa Luzia é o time oriundo da Seletiva, quando foi o líder do Grupo 1, com 100% de aproveitamento. O Terror da Zona Norte foi finalista da Série Ouro em 2022, porém, por não ter disputado o torneio no ano passado, ingressou, nesta temporada, a partir da primeira fase.

Após cinco rodadas, os dois melhores de cada chave da fase de grupos seguem para a Série Ouro, os terceiros e quartos jogarão a Série Prata e a Série Bronze será formada pelos quintos e sextos das chaves da segunda fase, que terminará no dia 21 de julho.

Os times que estreiam nos dias 9 e 16 de junho precisam entregar a ficha de atletas até 12h00 desta quarta-feira (5) junto à Sejel para confirmar a lista de jogadores que estarão aptos a atuar em suas respectivas estreias. O campeão da Série Ouro receberá da Sejel o prêmio de R$ 12 mil, enquanto o vice ganhará R$ 6 mil. O vencedor da Prata ganhará R$ 6 mil e o vice R$ 3 mil e serão ainda destinados R$ 4 mil para o campeão da Bronze e ainda R$ 2 mil para o vice.

GRUPO D ESTREIA NO DIA 23 E TERÁ ATÉ REPRISE DE FINAL DA ELITE

Seguindo o revezamento dos primeiros finais de semana da segunda fase da Copa Carlos Corrêa, o Grupo D terá a sua rodada de estreia no dia 23 de junho. Com isso, os times desta chave terão até 12h00 de quarta-feira (19) para apresentar, junto à Sejel, a lista de jogadores que estarão aptos a atuar em suas respectivas estreias.

E o grupo já vai começar com um jogão, o único, desta fase, entre times que já decidiram, entre si, a primeira divisão da cidade. Vila Dias e Santa Cruz vão se enfrentar no dia 23, a partir das 15h00, no campo da Vila Dias. A primeira final entre as equipes ocorreu em 1984, quando o Santa Cruz foi campeão. Já em 2012, a Vila bateu o Cruzmaltino para ficar com o troféu da antiga Série A. O Santa Cruz foi campeão da elite ainda em 1998 e 1999. Já a Vila tem seis títulos na elite (1991, 1992, 1994, 2007, 2012 e 2014). No ano passado a Vila perdeu a final da Série Ouro para a Tucurense.

Também às 15h00, mas no Mirante, tem Pombal x Barbearia, outros dois times que já têm troféus na galeria. O Pombal é octacampeão da Copa Rural (1996/1997, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 e 2022) e o Barbearia, em seu ano de estreia no Amador, em 2023, foi campeão da Série Bronze.

O primeiro duelo da chave, porém, será às 10h00, no campo da Vila Dias, com Areião x Resenha EC, o time do Grupo D que veio da Seletiva, quando foi segundo colocado do Grupo 2. Após cinco rodadas, os dois melhores de cada chave seguem para a Série Ouro, os terceiros e quartos jogarão a Série Prata e a Série Bronze será formada pelos quintos e sextos das chaves da segunda fase, que terminará no dia 21 de julho.

O campeão da Série Ouro receberá da Sejel o prêmio de R$ 12 mil, enquanto o vice ganhará R$ 6 mil. O vencedor da Prata ganhará R$ 6 mil e o vice R$ 3 mil e serão ainda destinados R$ 4 mil para o campeão da Bronze e ainda R$ 2 mil para o vice.