Grupo Amor e Proteção realiza evento em apoio aos pets de Santo Antônio de Posse

Encontro acontece no dia 7 de julho, no Centro Múltiplo do Idoso, com cardápio especial, música ao vivo e renda voltada à causa animal

O Grupo Amor e Proteção, de Santo Antônio de Posse, realiza no dia 7 de julho mais um evento em prol da causa animal. A iniciativa marca os quatro anos de atuação do grupo e reforça o compromisso com os cuidados, a proteção e o acolhimento dos pets do município.

O encontro será realizado no Centro Múltiplo do Idoso, das 19h às 22h, com valor de R$ 60,00 por pessoa. A programação contará com cardápio especial preparado pelo Espetinho da Jandira, incluindo polenta mole, canjicas, caldos e sobremesas.

A noite também terá atração musical com Alexandre Reys, proporcionando um momento de confraternização entre moradores, apoiadores e voluntários da causa animal.

A proposta do evento é reunir a comunidade em uma ação solidária para fortalecer o trabalho desenvolvido pelo Grupo Amor e Proteção. A participação da população é uma forma de contribuir com iniciativas voltadas ao cuidado dos animais de Santo Antônio de Posse.

A organização convida moradores, amigos e parceiros a se unirem nessa oportunidade de ajudar os pets da cidade, fortalecendo uma rede de apoio essencial para a proteção animal.

Fonte: Grupo Amor e Proteção

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