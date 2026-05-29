Vídeo do delegado aponta nova linha de investigação em morte com esquartejamento em Amparo

Polícia Civil apura a possibilidade de suposto ritual ou sacrifício humano; esposa do autor teve prisão temporária decretada por 30 dias

Em vídeo publicado nas redes sociais, o delegado Sandro Montanari afirmou que a Polícia Civil trabalha com uma nova hipótese investigativa no caso do homem morto e esquartejado em Amparo: a possibilidade de um suposto ritual ou sacrifício humano.

Segundo o delegado, a esposa do autor do homicídio teve a prisão temporária decretada por 30 dias. A mulher foi presa nesta sexta-feira (29), enquanto as investigações avançam para esclarecer a participação dela e a motivação do crime.

De acordo com as informações divulgadas, o homem acusado do homicídio foi preso em flagrante na madrugada de domingo (24), após confessar o assassinato. Inicialmente, ele alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que matou a vítima após encontrá-la sobre a esposa durante uma suposta tentativa de violência sexual.

A Polícia Civil, no entanto, apura outra linha de investigação. Conforme o delegado, há indícios de que a vítima possa ter sido atraída até o local pela mulher, com quem mantinha contato prévio.

Durante as diligências, a polícia apreendeu na residência livros e materiais com informações sobre sacrifício humano em rituais de magia. Dois celulares e um computador também foram recolhidos e serão periciados.

Até o momento, não há conclusão definitiva sobre a hipótese de ritual ou sacrifício humano. A linha segue sob análise da Polícia Civil e da perícia, que também vai examinar os materiais apreendidos.

O caso segue em investigação para esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e a eventual participação de outras pessoas.

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