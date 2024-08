Grupo da Terceira Idade visita museu de Holambra em celebração antecipada do dia dos pais

Nesta semana, o Fundo Social de Solidariedade promoveu uma atividade especial para o Grupo Reviver, da Terceira Idade, que incluiu uma visita ao Museu de Holambra. O local é conhecido por preservar a rica história dos imigrantes holandeses que chegaram ao Brasil e fundaram a cidade.

O passeio foi marcado por momentos de saudosismo e alegria, enquanto os participantes tiveram a oportunidade de aprender mais sobre os primeiros imigrantes holandeses que se estabeleceram na região. Além das histórias e curiosidades compartilhadas, o grupo pôde conhecer mais sobre a fundação de Holambra, revivendo memórias importantes para a comunidade.

A celebração antecipada do Dia dos Pais foi um dos destaques da visita. Os pais do grupo receberam mimos em homenagem à data, que será comemorada no próximo domingo. O ambiente foi preenchido por música, guloseimas e muitos sorrisos, refletindo o espírito de união e confraternização que marcou o encontro.

Além do Grupo Reviver, os integrantes do Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho também participaram da comemoração e levaram lembrancinhas para casa, reforçando o clima festivo.

Desde já, desejamos a todos os pais holambrenses um Feliz Dia dos Pais! Que o domingo seja repleto de amor, união e momentos especiais em família.

Confira algumas fotos