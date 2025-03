Grupo de Estudos ACE discute tributos no dia 27

No dia 27 de março, às 8 horas, a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) promove mais um encontro do Grupo de Estudos de Legislação Empresarial. O tema serão Despesas Dedutíveis IRPJ e CSLL, conduzido pelo advogado Fábio Bezana.

A atividade vai abordar os critérios essenciais para que as despesas sejam consideradas dedutíveis no cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), sempre em conformidade com a legislação tributária e a jurisprudência vigente.

Serão discutidas diversas categorias de despesas, incluindo operacionais, financeiras e trabalhistas, oferecendo orientações importantes para evitar glosas fiscais. Além disso, o advogado trará exemplos práticos que ajudarão os participantes a entender melhor como apurar o lucro tributável de forma eficaz.

Após a explanação, os participantes do encontro poderão discutir o tema com o advogado, apresentando suas dúvidas.

Se você é associado da ACE Holambra já pode se inscrever no encontro pelo WhatsApp 9 9994-2711. Atividade gratuita, exclusiva para empresas vinculadas à Associação Comercial.

Reserve sua vaga até 25 de março. Inscrições já estão abertas.