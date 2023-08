GRUPO DE NETWORKING ACE COMEMORA DOIS ANOS COM ATIVIDADE ABERTA AOS ASSOCIADOS

O Grupo de Networking da Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) está completando dois anos de trabalho. O aniversário do projeto, que visa fomentar negócios entre empresários por meio de uma rede de contatos ampliada e fortalecida, acontece no mesmo mês em que a ACE completa suas três décadas.

No próximo dia 24, às 17h30, quando será realizado o encontro mensal do grupo, integrado exclusivamente por empresários inscritos no projeto, a reunião estará aberta também aos demais associados da ACE. Em mais uma iniciativa de aniversário da Associação, e também em comemoração aos dois anos do grupo, a ideia é apresentar o projeto a mais empresários interessados em conhecer os benefícios da networking, assim como em conhecer possíveis parceiros, em estabelecer contatos e prospectar negócios.

A reunião acontece no auditório da Associação Comercial e está com inscrições abertas com a coordenadora do projeto, a representante comercial da ACE, Tânia Santana, pelo WhatsApp (11) 9.8873-5259. “Estes encontros criam oportunidades de divulgar serviços e produtos com as empresas associadas, bem como geram indicação de possíveis clientes e fornecedores. O objetivo é sempre gerar novas demandas, seja para vender ou comprar”, explica Tânia Santana.

COMO FUNCIONAM AS MARCAS E PATENTES?

O encontro de agosto, além de fomentar negócios, tem outro atrativo: uma apresentação (no estilo mini palestra) sobre um tema que geralmente preocupa os empresários: como proteger o nome do negócio, como registrar marcas e resguardar projetos. No dia 24, o Grupo de Networking vai receber a especialista Bianca Marchesi, falando sobre o tema. Na apresentação “Não seja pego de surpresa, proteja sua empresa”, os empresários vão entender o que são marcas e o que são patentes, como funciona o registro e como é possível proteger o nome do negócio, evitando problemas com a concorrência ou empresas com mesma nomeação. Outra orientação é sobre como resguardar ideais, marcas, identidade visual (como logotipo) e projetos.

SERVIÇO

ENCONTRO DE NETWORKING

24/08 | 17h30 | Auditório da Associação Comercial de Holambra (Avenida das Tulipas, 103, Centro)

Inscrições pelo WhatsApp (11) 9.8873-5259, com Tânia Santana