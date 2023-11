Grupo de Teatro Abrakortina se apresentou em Cosmópolis

Cultura

Em conjunto aos eventos comemorativos dos 79 anos de Cosmópolis, emancipação política e administrativa, o ‘Auditório 15 de outubro’, sediado na ‘Escola Educador Paulo Freire’, apresentou a peça ‘Eu, você e os afetos em cada um dos nós’.

A peça foi interpretada pelo elenco do ‘Grupo de Teatro Abrakortina’, formado por atores e artistas de Cosmópolis, reunindo grande público na noite de domingo (19).

Os atores compartilharam com o público coletâneas de cenas livres, abordando aspectos das relações humanas, interpretadas em um ambiente único, marcado pela iluminação intimista.

As cenas percorrem questionamentos de quem seríamos nós enquanto agentes nesta dinâmica afetiva, realçou a sinopse da peça.

Aniversário de Cosmópolis

Confira o calendário de eventos dos 79 anos do município de Cosmópolis, uma agenda especial promovida livre e gratuitamente para toda a família.