Grupo de teatro Téspis inaugura nova sede com exposições e música

Abertura será neste sábado, 19 de agosto, às 19h, e contará com atrações artísticas da cidade e foodtrucks; a entrada é gratuita

Um dos mais renomados de Campinas, o Grupo Téspis, espaço, grupo e escola de teatro que em 2024 completa 50 anos de existência, promove neste sábado, 19 de agosto, às 19h, uma grande festa de inauguração de sua nova sede, localizada na Vila Industrial, ao lado do Teatro Castro Mendes.

O novo espaço conta com teatro equipado com 120 lugares, além de estúdio de dublagem, camarins, sala de ensaio e biblioteca. A festa terá entrada gratuita e é aberta ao público.

Artistas plásticos em “Ousadia Angular”

A festa de inauguração contará com apresentações artísticas como a exposição de artes visuais “Ousadia Angular”, com os artistas plásticos: Egas Francisco, Helena Coluccini, Fabricius Nery e Kate Manhães.

Outras atrações programadas são a apresentação do Quarteto Darcos (Artur Ruf, Silas Simões, Gabriel Carlin e Lara Ziggiatti. Participação da Soprano Thaís Costalonga), apresentação de dança com o grupo Pró-Dança (com Rafaela Frederici, Camila Gama, Maria Clara Carradori, direção de Walkiria Coelho e Milena Coelho).

A apresentação da cena curta “Téspis e as Bacantes”, com alunos da Escola Téspis, também faz parte da programação. A festa contará também com foodtrucks, música e uma exposição sobre os 50 anos do grupo.

Serviço

Festa de Inauguração da nova sede do Téspis

19 de agosto, sábado, às 19h

Entrada gratuita

Local:

Novo Espaço Téspis – Rua Dr. Sales de Oliveira, 556 (ao lado do Teatro Castro Mendes).

Atrações artísticas confirmadas:

Exposição “Ousadia Angular”, com os artistas plásticos: Egas Francisco, Helena Coluccini, Fabricius Nery e Kate Manhães.

Música, com Quarteto Darcos: Artur Ruf, Silas Simões, Gabriel Carlin e Lara Ziggiatti. Participação da Soprano Thaís Costalonga.

Apresentação de dança, com Pró-Dança: Rafaela Frederici, Camila Gama, Maria Clara Carradori (direção de Walkiria Coelho e Milena Coelho).

Apresentação da Cena “Téspis e as Bacantes”, com alunos da Escola Téspis.