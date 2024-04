Grupo Escoteiro Encanto das Matas arrecada mais de 300 litros de leite para instituição Mogimiriana

A campanha de arrecadação finalizou no mês passado, e as crianças e jovens mobilizaram família e amigos para a doação em prol do Lar Tia Ana.

Durante os meses de fevereiro e março, os jovens e adultos do G.E. Encanto das Matas 197-SP fizeram uma campanha de arrecadação de leite para a instituição Casa Tia Ana. Foram envolvidos mais de 50 jovens, de 7 a 21 anos, além de adultos voluntários, que mobilizaram familiares e amigos.

Ao todo, o grupo atingiu a marca de 342 litros de leite e mais 2 quilos de leite em pó, que foram entregues à instituição neste sábado, 06 de abril.

Reprodução: G.E. Encanto das Matas

A foto acima mostra alguns jovens e adultos do grupo escoteiro durante a entrega dos litros de leite na Casa Tia Ana.

Grupo Escoteiro Encanto das Matas

O escotismo é um movimento educacional que, por meio de atividades variadas e atraentes, incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, a se envolverem com a comunidade, formando verdadeiros líderes. Podem participar jovens a partir de 6,5 anos até 21 anos, e adultos que desejam ser voluntários.

A sede do grupo funciona na Rua 7 de Setembro, 844, Aterrado – Mogi Mirim/SP, com atividades aos sábados, das 13h30 às 17h, e está com vagas abertas a partir de 10 anos.

Você pode saber mais através das redes sociais:

Facebook: Grupo Escoteiro Encanto das Matas

Instagram: @ge.encantodasmatas197

E-mail: encantodasmatas.escoteiros@gmail.com