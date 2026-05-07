Parapentista de Amparo conquista pódio em competição de voo livre em Minas Gerais

Ana Paula Campari garantiu o terceiro lugar na categoria feminina durante o Open Brumadinho-MG de Parapente

A atleta amparense Ana Paula Campari conquistou destaque no Open Brumadinho-MG de Parapente, realizado no último fim de semana na Serra da Moeda, em Brumadinho, Minas Gerais.

Competindo há apenas dois anos no voo livre, Ana Paula enfrentou pilotos experientes, muitos deles com mais de 15 anos de atuação na modalidade, e garantiu o terceiro lugar na categoria feminina.

A participação da atleta contou com apoio da Secretaria de Esporte de Amparo. Em agradecimento, Ana Paula destacou a importância do incentivo recebido para representar o município na competição.

“Gostaria de expressar minha sincera gratidão à Secretaria de Esporte de Amparo pelo apoio e incentivo nesse campeonato. Essa contribuição foi fundamental para que eu pudesse participar e representar nossa cidade em um evento tão importante”, afirmou a atleta.

O resultado reforça o crescimento do esporte no município e evidencia o potencial de atletas locais em competições de nível regional e nacional.

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