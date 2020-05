Grupo Hazul faz doação de alimentos para o Fundo Social

A Prefeitura de Mogi Guaçu recebeu na manhã de quarta-feira, 13, 1 tonelada de alimentos doados pelas concessionárias do Grupo Hazul, que administra as concessionárias Hyundai Hymax, em Mogi Guaçu, e Nissan Kento, Ford Divem e Honda Kodyve em Mogi Mirim, com apoio do Buriti Shopping.

Entre os dias 30 de abril e 8 de maio, a doação ocorreu por pessoas que se dirigiram até a concessionária. No último dia da campanha, a empresa promoveu uma “live” musical com a banda Davlus.

Além da doação feita pelos munícipes, diversas empresas colaboraram, como o Auto Posto Parque Cidade Nova, MNZ Holding, Especialista Vistorias, Pizzaria Big Boca, Casa Lopes, Portal da Cidade de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, Banco Safra, Supermercado Irmãos Teixeira, Mogi Play, Suporte Festas, Del Bianchi, BWB Embalagens, Combe Vila Ricci, MSouza Estúdio, N1 Eventos, Rinaldo Fotografia, Super Carros, JG Motors e Alloc Veículos ajudaram a empresa a arrecadar os alimentos.

Os donativos irão compor a campanha “Solidariedade Contra o Coronavírus”, realizada em parceria com a FEAG (Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas).

Doações de alimentos, itens de limpeza e de higiene pessoal estão sendo aceitos. Quem quiser colaborar pode levar os donativos até a FEAG ou depositar nos carrinhos identificados com o slogan da campanha nos supermercados Rofatto, Ponto Novo e Big Bom.

A Secretaria de Promoção Social agradece o apoio do Grupo Hazul. O Município tem recebido manifestações de empresas e grupos de empresários que estão se mobilizando para a distribuição de cestas básicas e de outros itens necessários para famílias carentes e entidades assistenciais de Mogi Guaçu.