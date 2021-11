Grupo Primavera encerra Projeto Teatro de Fantoches em Pedreira

Projeto beneficiou cerca de 380 crianças

A organização da sociedade civil (OSC) Grupo Primavera, de Campinas, encerra nesta sexta-feira, dia 26, a partir das 18h, o Projeto Teatro de Fantoches em Pedreira, que capacitou educadores sociais de quatro creches filantrópicas e beneficiou 380 crianças. O encerramento acontecerá no Centro Integrado Municipal de Educação Infantil (CIMEI) “Maria Cecilia Betiolli Lima”, com a participação dos educadores e equipe do Primavera.

Participaram do projeto 40 educadores das CIMEI “Walkyria Thomazini Cavicchia” e “Maria Cecilia Betiolli Lima”– ligadas ao grupo Nisfram – e da Creche Santo Antonio, todas conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação de Pedreira.

Patrocinado pelas empresas Buckman, DHL e CI&T e aprovado pela Lei Rouanet, o projeto contou com 4 sessões que totalizaram 12 horas de capacitação online. Com o kit completo formado por 16 bonecos em mãos, os educadores utilizaram diferentes métodos de manipulação dos fantoches e contação de histórias. Os educadores de Pedreira formaram a segunda turma a receber capacitação on-line neste ano. A primeira turma, capacitada no primeiro semestre de 2021, contou com 119 educadores sociais de Campinas.

Para a gestora executiva do Grupo Primavera, Ruth Maria de Oliveira, o teatro de fantoches oferece um resultado preciso e rápido no desenvolvimento da educação e na construção de relações sociais, auxiliando na construção da cidadania e da cultura. “Neste ano abordamos temas ligados à tecnologia, período em que as crianças tiveram mais contato com celular e computadores”, explica.

Na capacitação, os educadores foram apresentados ao projeto de forma alegre e lúdica. “O objetivo era encantar inicialmente o educador para, depois, ele encantar as crianças. Trabalhar com fantoches não é somente manipular o boneco, cantar uma música ou mesmo brincar com eles. Envolve técnicas de narração oral cênica, entendendo o processo de interatividade com o público e a criatividade na construção e adaptação de histórias”, complementa Ruth.

Em 40 anos de existência, o Grupo Primavera atingiu a marca de mais de 11 mil atendidos por meio de seus programas de educação complementar, cultural e profissional, com o objetivo de reduzir os riscos sociais aos quais estão expostos, capacitando-os e trabalhando para torná-los cidadãos ativos na sociedade. Oferece aos atendidos conteúdos pedagógicos inovadores e princípios relevantes como pontualidade, respeito, participação, colaboração, organização, disciplina, iniciativa e empreendedorismo.

A instituição, fundada em 1981, recebe crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos do entorno do Jardim São Marcos. O ingresso no Primavera segue critérios como perfil socioeconômico vulnerável e a necessidade dos atendidos estarem matriculados na rede pública de ensino.

O Projeto Teatro de Fantoches, idealizado pelo Grupo Primavera, foi implantado pela primeira vez em 2006, em 75 escolas municipais e estaduais de Campinas, além de bibliotecas da cidade que foram palco das histórias dos fantoches. Por meio do teatro com os bonecos, a OSC acredita que é possível desenvolver nas crianças criatividade, desenvoltura, facilidade de comunicação e gosto pela leitura e arte e, ao mesmo tempo, proporcionar mecanismos diferentes para o aprendizado delas.

Todos os fantoches são feitos na oficina de criação do Grupo Primavera e, neste ano, 3.500 foram confeccionados. Grandes empresas patrocinam o projeto, levando suas marcas nos kits, compostos cada um por 16 bonecos, um cenário e o livro pedagógico que ensina sobre o uso adequado dos fantoches, inclusive com sugestões de histórias elaboradas por arte-educadoras.