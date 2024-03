“Grupo Viver Vale a Pena Desfruta de Passeio no Parque Bosque dos Jequitibás: Fortalecendo Vínculos e Autonomia na Terceira Idade”

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade, promoveu na quarta-feira, 28 de fevereiro, um passeio à terceira idade do Grupo Viver Vale a Pena, para o Bosque dos Jequitibás, em Campinas. Criado na década de 1880, é um parque localizado no bairro Bosque, na Região Central, sendo uma das maiores e mais antigas áreas de lazer da cidade. A viagem teve por objetivo contribuir no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades e no fortalecimento do convívio comunitário, além de promover lazer e entretenimento.

Atualmente, o grupo conta com mais de cem idosos inscritos, participando de diversas atividades como ginástica, academia ao ar livre, oficina de violão, roda de conversa, bingo, festas temáticas, bailes, entre outras ações.