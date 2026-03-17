Guaçu Digital gera quase R$ 23 milhões de economia aos cofres públicos

Desde a sua implantação, o Guaçu Digital já alcançou um impacto significativo com a economia de R$ 22.949.055,00 para os cofres públicos. O programa, que teve início em 28 de agosto de 2023, tem como foco principal a capacitação de servidores e a digitalização interna dos processos administrativos da Prefeitura de Mogi Guaçu.

O secretário de Tecnologia e Inovação, Josimar Cerqueira, contou que o objetivo do Guaçu Digital é eliminar o uso de papel e substituir os processos físicos por processos de fluxos eletrônicos e, assim, centralizar a gestão documental. “Com foco em eficiência, sustentabilidade, economia de recursos e ampliação do acesso da população aos serviços públicos, a plataforma já demonstra o impacto positivo da transformação digital no município”, comentou.

Até o momento, o programa também já atingiu a marca de 153.658 pessoas beneficiadas, evidenciando o alcance da iniciativa e a aproximação entre a Administração Municipal e o cidadão por meio da tecnologia. “Além disso, foram registrados 509.979 documentos, reforçando o avanço da digitalização de processos e a substituição de métodos burocráticos por fluxos mais ágeis, seguros e transparentes”, exemplificou.

Outro dado de grande relevância é o volume de 15.299.370 impressões economizadas, sendo este um resultado direto na adoção de procedimentos eletrônicos e do incentivo ao uso consciente de papel na administração pública. “Esse número representa não apenas maior eficiência operacional, mas, o compromisso com a sustentabilidade ambiental, porque com a redução do uso de papel, estima-se que o programa já tenha contribuído para preservar o equivalente a cerca de 1.530 árvores”, falou.

Por último, o secretário disse que os resultados do Guaçu Digital demonstram uma nova forma de governar, sendo ela mais ágil, econômica, transparente, eficiente e centrada nas necessidades do cidadão. “O programa mostra que investir em inovação é investir em qualidade no serviço público, responsabilidade com o meio ambiente e respeito ao tempo e ao dinheiro da população”, finalizou.