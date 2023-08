Guaçuanos conquistam três medalhas na etapa carioca do Meeting Paralímpico Loterias Caixa

No último sábado, dia 12 de agosto, na etapa carioca do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, os atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) Wellington Morais e Carolina Roncato garantiram três medalhas, sendo duas de ouro e uma de prata para Mogi Guaçu. A competição, realizada no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro, faz parte do 2º semestre do calendário esportivo paralímpico.

Wellington Morais conquistou a medalha de ouro na prova de lançamento de dardo da classe F36, enquanto Carolina Roncato trouxe para casa uma medalha de ouro na prova de lançamento de dardo e uma medalha de prata na prova de lançamento de disco. No Meeting são disputadas as modalidades de natação, atletismo e halterofilismo. A competição reuniu 277 atletas de 13 Estados e do Distrito Federal. A competição é organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

“O Meeting Paralímpico Loterias Caixa acontece em algumas das principais capitais do Brasil. Mogi Guaçu estava sendo representada por estes dois atletas que conquistaram medalhas nas provas que disputaram. Já estamos nos preparando para a próxima etapa da competição que vamos participar, que vai ser em Curitiba, no dia 28 de outubro”, comentou o coordenador de Esportes Paralímpicos e secretário-adjunto da SEL, Maycon Cléber Tomé.

A disputa do Meeting Paralímpico Loterias Caixa contabiliza pontos para o ranking nacional paralímpico, que pode dar vaga para a seleção brasileira da modalidade e a oportunidade de disputar o sul-americano. A próxima competição será os Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (PARESP), disputada entre os dias 9 e 12 de outubro.