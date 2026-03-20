Guarda Civil apreende drogas após fuga de suspeitos em Santo Antônio de Posse

Entorpecentes foram localizados durante patrulhamento no bairro São Judas Tadeu na noite de quinta-feira

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse apreendeu entorpecentes na noite de quinta-feira, 19 de março, durante patrulhamento preventivo e ostensivo no bairro São Judas Tadeu.

Segundo o registro da ocorrência, as equipes flagraram dois indivíduos em aparente comercialização de drogas no quintal de um imóvel. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram pelos fundos da residência e pularam muros de casas vizinhas, não sendo possível realizar a abordagem.

Durante a fuga, um dos homens deixou para trás uma bolsa contendo 24 pinos de substância análoga à cocaína, 34 porções de substância análoga à maconha, 13 unidades de substância análoga a crack e um documento de identidade.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Jaguariúna para as providências cabíveis.

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