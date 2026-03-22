Guarda Civil captura dois procurados pela Justiça em ações distintas em Santo Antônio de Posse

Ocorrências registradas entre sexta-feira e sábado resultaram em prisões por diferentes mandados judiciais

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse realizou duas ações distintas que resultaram na captura de indivíduos procurados pela Justiça entre a noite de sexta-feira (20) e a tarde de sábado (21).

Na primeira ocorrência, registrada na noite de sexta-feira (20), no bairro Bela Vista, a equipe realizava patrulhamento quando identificou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou se evadir, entrando em uma residência. Após abordagem e consulta aos sistemas, foi constatado um mandado de prisão em aberto por débito de pensão alimentícia. O homem foi detido e encaminhado à unidade policial, permanecendo à disposição da Justiça.

Já na segunda ação, ocorrida na tarde de sábado (21), no Centro da cidade, as equipes atuaram com base em informações sobre um mandado de prisão criminal. O indivíduo foi localizado em um estabelecimento comercial, abordado e teve sua identidade confirmada. Contra ele havia mandado por crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. Após os procedimentos, ele foi conduzido para atendimento médico e posteriormente apresentado à autoridade policial, onde permaneceu preso.

As ocorrências reforçam a atuação da Guarda Civil Municipal no cumprimento de mandados judiciais e na manutenção da segurança no município.

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