Guarda Civil de Paulínia recebe oito fuzis 556

A Guarda Civil Municipal (GCM) da Prefeitura de Paulínia recebeu nesta terça-feira, 31 de outubro, oito novos fuzis 556 fabricados pela Taurus.

Com a presença do prefeito, Du Cazellato, as armas foram entregues à GCM, em cerimônia realizada no Centro de Operações Integradas (COI).

“Minha gestão segue investindo na compra de novos equipamentos, reforçando o compromisso desta administração com a segurança pública de Paulínia, além de oferecer aos guerreiros da GCM o que há de melhor”, comentou o prefeito, Du Cazellato.

Todos os guardas civis que usarão os fuzis 556 passarão por treinamento no Centro de Formação da Guarda.

Além dos novos fuzis, a GCM também já recebeu oito carabinas 9mm e quatro carabinas semiautomáticas .40.

As novas armas são mais uma medida do “Programa Paulínia Mais Segura”, lançado em agosto de 2022, englobando o monitoramento dos prédios públicos, portais, vicinais e principais vias através do Centro de Monitoramento Integrado de Paulínia (CMIP) e do COI, a renovação das viaturas da GCM, ações integradas com as Polícias Civil e Militar e a criação dos aplicativos “Escola Mais Segura” e “Comércio Mais Seguro”.

O secretário de Segurança Pública, Maick Lucizano, o comandante da GCM, Rodrigo Vieira, e guardas civis participaram do evento.