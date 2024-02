Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira captura acusado de roubo em loja de roupas infantis

Da Redação

Uma operação ágil e estratégica da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira resultou na prisão de um indivíduo suspeito de roubar uma loja de artigos infantis no centro da cidade. O incidente, que ocorreu na tarde desta terça-feira (06), envolveu o uso de uma faca para ameaçar a proprietária do estabelecimento.

De acordo com o relato do comandante da corporação, GCM Fantini, o assaltante adentrou a loja localizada na Av. XV de Novembro, no Centro da cidade, portando uma faca e subtraiu dinheiro e o celular da dona do estabelecimento. Após a ação criminosa, ele empreendeu fuga em direção desconhecida.

Os agentes da Guarda Civil Municipal, ao serem notificados do crime, iniciaram imediatamente diligências para localizar o suspeito. Através de um trabalho de inteligência e levantamento de informações, os Guardas Civis Municipais conseguiram rastrear o indivíduo até uma residência no Parque dos Trabalhadores.

Ao avistarem os agentes, o suspeito tentou escapar, pulando para casas vizinhas. Contudo, após um cerco meticuloso, foi capturado pela equipe da GCM e conduzido à delegacia local para os procedimentos legais. Durante o interrogatório, o indivíduo confessou sua participação no crime.

A rápida resposta e a eficácia da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira demonstram o compromisso da instituição com a segurança da comunidade e o combate à criminalidade. A prisão do acusado representa mais um passo na garantia da tranquilidade e ordem pública na cidade.