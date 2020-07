GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE ESTIVA GERBI NO COMBATE A INCÊNDIOS

Na manhã desta sexta-feira, 10, a Guarda Civil Municipal foi acionada através do telefone 153 para conter um incêndio de grandes proporções em um depósito de palletes parelelo a linha férrea próximo ao Santuário da Rosa Mística, local esse designado como Sítio Palmeiras. No local compareceu a Brigada Municipal de Incêndio com o apoio da equipe da Guarda Civil Municipal onde obtiveram êxito no combates as chamas.