Guarda Municipal captura procurado pela Justiça em Santo Antônio de Posse
Homem com mandado de prisão por lesão corporal grave foi localizado no bairro Bela Vista durante patrulhamento preventivo
A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse capturou um homem procurado pela Justiça na noite de quinta-feira (7), durante patrulhamento preventivo no bairro Bela Vista.
Segundo informações da corporação, as equipes já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Durante a ação, o suspeito foi localizado e abordado pelos agentes.
Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a ordem judicial relacionada ao crime de lesão corporal grave, previsto no Artigo 129 do Código Penal.
De acordo com a GCM, o homem colaborou com a abordagem, não sendo necessário o uso de algemas ou força física durante a condução.
O capturado foi encaminhado para a unidade policial de Jaguariúna, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12)