Guarda Municipal captura procurado pela Justiça em Santo Antônio de Posse

Homem com mandado de prisão por lesão corporal grave foi localizado no bairro Bela Vista durante patrulhamento preventivo

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse capturou um homem procurado pela Justiça na noite de quinta-feira (7), durante patrulhamento preventivo no bairro Bela Vista.

Segundo informações da corporação, as equipes já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Durante a ação, o suspeito foi localizado e abordado pelos agentes.

Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a ordem judicial relacionada ao crime de lesão corporal grave, previsto no Artigo 129 do Código Penal.

De acordo com a GCM, o homem colaborou com a abordagem, não sendo necessário o uso de algemas ou força física durante a condução.

O capturado foi encaminhado para a unidade policial de Jaguariúna, onde permaneceu à disposição da Justiça.

