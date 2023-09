GUARDA MUNICIPAL CONTROLA FOCO DE INCÊNDIO EM ÁREA VERDE NO BELA VISTA

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse controlou nesta terça-feira, 12 de setembro, um foco de incêndio que atingiu uma área verde no bairro Bela Vista. O fogo começou a consumir a pastagem e ameaçava se espalhar por toda a área devido à vegetação seca. Após serem acionados, os agentes trabalharam na contenção das chamas com uso do caminhão pipa. Não se sabe a origem do incêndio.

A falta de chuvas, comum no período de estiagem, aumenta os riscos de ocorrência de incêndios em matas e terrenos. O fogo em áreas de vegetação pode causar danos graves na flora, fauna e degradar o solo. Por esse motivo, é importante que não seja colocado fogo em terrenos, pastos, lixos e quintais. Além de poluir o ar e causar diversas doenças respiratórias, as queimadas causam danos ao meio ambiente.

Atear fogo sem autorização de órgãos competentes é crime ambiental e pode render penalidades administrativas, conforme a Lei n.º 3139, conhecida como Lei da Queimada, que proíbe e penaliza a realização de queimadas nas zonas urbanas, de expansão urbana e rural de Santo Antônio de Posse.

Se acaso presenciar queimadas, disque 153 e denuncie.