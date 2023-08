GUARDA MUNICIPAL CONTROLA INCÊNDIO EM ÁREA VERDE NA SP 107

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse controlou nesta quarta-feira, 22 de agosto, um incêndio que atingiu uma área verde na SP 107, entre o km 14 e 15, sentido a cidade de Amparo. O fogo consumia a pastagem e ameaçava se espalhar por toda a área devido à vegetação seca. Após serem acionados, os agentes trabalharam na contenção das chamas com uso do caminhão pipa e abafadores. Não se sabe a origem do incêndio.

A falta de chuvas, comum no período de estiagem, aumenta os riscos de ocorrência de incêndios em matas e terrenos. O fogo em áreas de vegetação pode causar danos graves na flora, fauna e degradar o solo. Por esse motivo, é importante que não seja colocado fogo em terrenos, pastos, lixos e quintais. Além de poluir o ar e causar diversas doenças respiratórias, as queimadas causam danos ao meio ambiente.

Conforme a Lei de Meio Ambiente e o artigo 250 do Código Penal, atear fogo sem autorização de órgãos competentes como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) ou Instituto Estadual de Florestas (IEF) é crime ambiental e pode render penalidades administrativas, multas e até reclusão de seis meses a quatro anos para seu autor.

Se acaso presenciar queimadas, disque 153 e denuncie.

Fonte Prefeitura Municipal