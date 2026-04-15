Guarda Municipal de Amparo esclarece morte de morador em situação de rua

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Amparo vem a público prestar informações que vêm sendo divulgadas nas redes sociais, acerca do óbito de K. F. T. , 44 anos de idade, pessoa em situação de rua, ocorrido em 14 de abril de 2026, às 17h30, nas dependências da Santa Casa Anna Cintra.

Lamentamos o falecimento ocorrido e manifestamos solidariedade a todos os que conviviam com a vítima neste momento de dor.

Com base em informações preliminares, obtidas a partir do relato da própria vítima, no momento em que deu entrada no hospital, ainda consciente, os fatos foram apresentados à autoridade policial competente, resultando na lavratura do Boletim de Ocorrência nº FTO455-1/2026, sob natureza inicial de homicídio.

Após levantamento realizado pelos órgãos de segurança do município, especialmente por meio do serviço de inteligência da Guarda Civil Municipal, foi constatado que a vítima sofreu agressões no município de Monte Alegre do Sul, dois dias antes de vir a óbito.

Conforme apurado, o indivíduo foi socorrido por uma unidade do SAMU, em 12 de abril de 2026, às 21h50, em um posto de combustível desativado localizado no município de Monte Alegre do Sul/SP, sendo posteriormente trazido ao hospital de referência, a Santa Casa Anna Cintra, em Amparo, onde deu entrada às 21h58, permanecendo internado sob cuidados médicos até a data do óbito.

Diante disso, os elementos apurados até o momento demonstram que os fatos que deram origem à ocorrência não aconteceram em Amparo, motivo pelo qual a investigação criminal deverá prosseguir no âmbito da Polícia Civil do Estado de São Paulo, com atribuição vinculada ao município de Monte Alegre do Sul/SP.

A Prefeitura de Amparo lamenta a propagação de informações precipitadas ou distorcidas, que acabam por gerar sensação indevida de insegurança e não contribuem com a verdade dos fatos nem com a tranquilidade da população.

O município de Amparo permanece com seus órgãos de segurança atuando de forma integrada, responsável e permanente.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Cidadania de Amparo está adotando todas as providências necessárias no que se refere ao funeral, prestando o devido suporte dentro de suas atribuições.

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Amparo reafirma seu compromisso com a transparência e com a segurança da população, permanecendo à disposição para colaborar com as autoridades competentes no que for necessário, para elucidação deste fato.