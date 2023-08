“Guarda Municipal de Engenheiro Coelho: Homenagem de Gratidão e Reconhecimento aos Nossos Protetores”

A Guarda Municipal de Engenheiro Coelho foi dignamente homenageada na quarta-feira, 24 de agosto, no Campus Engenheiro Coelho do Colégio Unasp. A cerimônia ocorreu em celebração ao Dia do Soldado, observado no Brasil em 25 de agosto, em honra ao patrono do exército brasileiro, cujo nascimento se deu nessa mesma data.

Durante o evento, um conjunto do Unasp realizou uma apresentação emocionante. As homenagens foram entregues pelas mãos do Diretor Geral do colégio, Dr. Carlos Alberto Ferri, e do diretor interno, Sr. Donato da Silva Junior. A homenagem se estendeu aos soldados da Polícia Militar do estado de São Paulo, presentes no evento, bem como aos heróis de nossa Guarda Municipal, prontamente reconhecíveis pelos uniformes azul-marinho. Encabeçando a Guarda Municipal, encontrava-se o Secretário Municipal de Segurança Pública, Sr. Jackson Germanowicz, acompanhado pelo Comandante da GCM, Thiago, e pelos GCMs Dagoberto, Valmir, Gonçalves, Gomes, Sampaio, César, Soares, Vicente, Marques, Giampaoli, Mendes, Marcos, Erica, Conceição, Sandrieli, Romero e Silva.

O Município de Engenheiro Coelho expressa sua mais profunda gratidão por essa singela, porém genuína, homenagem em reconhecimento aos soldados que incansavelmente protegem nossa comunidade.

O Prefeito Dr. Zeedivaldo enfatizou: “É com imenso orgulho que também prestamos homenagem à nossa Guarda Municipal e aos nossos soldados, que com profissionalismo inabalável arriscam suas vidas diariamente para garantir a segurança e tranquilidade de nossa comunidade. Manifestamos nossos sinceros agradecimentos pelo comprometimento e serviço exemplar.”