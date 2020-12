Guarda Municipal de Santo Antônio de Posse prende homem por importunação sexual

Na manhã deste domingo, 13, os Guardas Municipais Junior e Xisto, prenderam um homem na Vila Esperança em Santo Antônio de Posse, por importunação sexual.

A equipe foi acionada pelo local dos fatos, onde um indivíduo, trajando bermuda jeans e camiseta verde, havia passado a mão nas nádegas de duas mulheres no bairro.

Os guardas se deslocaram para o local, onde lograram êxito em abordar o indivíduo com as características fornecidas pelas vítimas, no mesmo instante as mulheres reconheceram o suspeito.

Foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzindo a Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna, onde após tomar ciência dos fatos e colher o depoimento das testemunhas, a delegada de plantão ratificou a voz de prisão, autuando o jovem em flagrante delito pelo crime de Importunação Sexual, e ficando detido e a disposição da justiça.