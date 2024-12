Guarda Municipal detém casal que aplicava golpes em idosa de 65 anos

Parte do dinheiro da vítima foi recuperado e apreendidos documentos falsificados, celulares e cartões bancários; homem tinha mandado de prisão em aberto

A Guarda Municipal deteve na quarta-feira, 4 de dezembro, um casal que aplicava golpes em uma idosa de 65 anos, que teve um prejuízo de R$ 50 mil. Parte do dinheiro, R$ 17 mil, foi recuperada pela GM.

Equipe do Grupo de Ações Especiais (GAE) estava em patrulhamento pelo Jardim Itaguaçu quando abordou o casal em um veículo Fiat Mobi. Durante a abordagem, os suspeitos apresentaram documentos com indícios de falsificação. Após verificações detalhadas, os agentes constataram que as fotografias no sistema não correspondiam às informações fornecidas. Além disso, o carro estava registrado em nome de uma terceira pessoa sobre a qual os suspeitos não souberam explicar.

A equipe entrou em contato com a proprietária do veículo, uma mulher de 65 anos, que confirmou ser a dona do carro e relatou que acreditava que teria sido vítima de um golpe. Segundo a idosa, ela havia transferido R$ 33 mil via Pix e entregado R$ 17 mil em espécie ao suspeito. Ela também revelou que havia financiado o veículo, pagando R$ 7 mil de entrada e assumindo parcelas de R$ 1.440,00 ao longo de 48 meses.

“O homem se aproximou da vítima há cerca de três ou quatro meses, ganhando sua confiança. Com o tempo, começou a pedir dinheiro emprestado. Em seguida, alegou precisar de um carro para trabalhar como motorista de aplicativo, mas que, por ter o nome negativado, não poderia realizar a compra. A idosa, então, financiou o veículo”, explicou o guarda municipal Guilherme Costa Pires.

A mulher que praticava o golpe junto com o marido se passava por irmã dele. Ela confessou o esquema e revelou a localização de R$ 17 mil em dinheiro, além de documentos falsificados, celulares, cartões bancários e anotações de outras vítimas em sua residência.

Durante a ocorrência, foi verificado pela equipe que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico de drogas.

O casal foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional, onde o delegado determinou a devolução dos bens à vítima e determinou a prisão do homem e da mulher. O caso foi registrado como captura de procurado, uso de documento falso e estelionato.