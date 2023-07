Guarda Municipal prende dois homens por furto de fios no Jardim Leonor e Jardim Nilópolis

Flagrantes realizados pelas equipes da corporação aconteceram em duas ocorrências diferentes

A Guarda Municipal de Campinas prendeu dois homens por furto de fios nesta terça-feira, 4 de julho. Os flagrantes aconteceram em duas ocorrências distintas.

Na primeira delas, equipe da Guarda prendeu um homem de 53 anos após o furto de cerca de três quilos de cabos de energia de um prédio da Sanasa no Jardim Leonor, próximo ao Piçarrão, onde funciona o Distrito Operacional de Manutenção 8.

A Guarda Municipal foi acionada, por volta das 5h30, pela equipe de vigilância do local, que informou sobre o furto. A equipe conseguiu deter o autor na Avenida Washington Luiz, com os cabos que ele tinha cortado do quadro de distribuição de energia do prédio da Sanasa. O suspeito tem passagem pela polícia e havia saído há dez dias da prisão.

Conduzido ao 1º Distrito Policial, o homem ficou preso por furto qualificado.

Segundo caso