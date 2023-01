Guarda Municipal recebe munições especiais para treinamentos

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, recebeu munições especiais para treinamentos com armas de fogo.

As munições foram incorporadas ao patrimônio público no sábado (14), e serão utilizadas em treinamentos para o aprimoramento tático dos agentes.

A Guarda Municipal conta agora com snap caps com 50 unidades cada de 380 ACP, 9mm Luger, 40 S&W e 5,56 x 45mm; barrel plug com 10 unidades de 380 ACP, 10 unidades de 40 S&W, 12 unidades de 5,56 x 45mm, e 20 unidades de 9mm luger.

Uma importante conquista para os treinamentos e qualificações dos agentes, aperfeiçoando ações e garantindo mais segurança aos munícipes, atendendo o decreto 5.833/2022 que regulamenta o uso de armas de fogo.