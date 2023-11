Guarda Patrimonial de Paulínia recebe cinco novas viaturas

A Guarda Patrimonial recebeu nesta quarta-feira, 29, cinco novas viaturas para utilizar nas rondas da corporação.

Os veículos Renault Oroch 1.6 16v 0km foram entregues pelo prefeito, Du Cazellato, que participou da cerimônia realizada no Centro de Operações Integradas (COI).

“Investir na segurança pública é compromisso da minha gestão e através destes investimentos, oferecemos mais estrutura de trabalho aos guardas que zelam pelos espaços públicos’, comentou Cazellato.

Todas as viaturas contam com rádio digital, GPS e equipamentos luminosos e, desde 2016, a frota da Guarda Patrimonial não era renovada.

“Com os novos veículos, iremos ampliar as ações da GP e liberar a Guarda Civil para outras ocorrências, ampliando o trabalho da corporação na cidade”, destacou o diretor da Guarda Patrimonial, Rogério de Freitas.

A ação integra o “Programa Paulínia Mais Segura” lançado em agosto de 2022, com a chegada de 45 viaturas para a Guarda Civil, a criação do monitoramento dos prédios, portais, vicinais e principais vias da cidade através do Centro de Monitoramento dos Prédios Públicos (CMIP) e do COI, ações integradas com as Polícias Civil e Militar e o desenvolvimento dos aplicativos “Escola Mais Segura” e “Comércio Mais Seguro, além da aquisição de oito fuzis 556, oito carabinas 9mm e quatro carabinas semiautomáticas .40.

Participaram do ato vereadores, o presidente do Conselho de Segurança, Maurício dos Santos, o comandante da Guarda, Rodrigo Vieira, o inspetor chefe da Guarda Patrimonial, Silas dos Santos, e o secretário de Segurança, Maick Lucizano.