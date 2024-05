Guardas Civis Municipais Concluem Curso de Atualização Profissional

Integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Holambra concluíram, neste mês, mais um curso de atualização profissional. O Estágio de Qualificação Profissional faz parte da capacitação obrigatória exigida anualmente pela Polícia Federal, reforçando a importância do contínuo aperfeiçoamento dos agentes de segurança pública.

Capacitação e Aperfeiçoamento

O curso, que teve uma carga horária significativa, abordou diversos temas essenciais para o exercício da função dos guardas civis municipais.

A capacitação contínua dos guardas civis municipais é fundamental para que eles possam desempenhar suas funções com excelência e segurança. O curso de atualização não apenas recicla conhecimentos já adquiridos, mas também introduz novas técnicas e práticas que surgem no campo da segurança pública.

Compromisso com a Segurança

A Guarda Civil Municipal de Holambra reafirma seu compromisso com a segurança da cidade, garantindo que todos os seus integrantes estejam preparados para enfrentar os desafios diários com competência e responsabilidade. A conclusão do Estágio de Qualificação Profissional é mais um passo nesse caminho, consolidando Holambra como uma cidade que preza pela segurança e bem-estar de seus cidadãos.

