GUARDAS MUNICIPAIS PARTICIPAM DE PALESTRA COM PROMOTOR DO GAECO

Com o tema: “Atendimentos e Procedimentos de Custódia”, foi realizada na manhã desta sexta-feira, 16, uma palestra para os Guardas Municipais de Jaguariúna.

Apresentada pelo Promotor de Justiça de São Paulo, Gaspar Pereira Silva Jr, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, a palestra foi assistida por 25 GCMs, último grupo de um total de 90 profissionais que participam da etapa final do processo que visa a renovação do convênio anual com a Polícia Federal.

Dentro do chamado Estágio de Qualificação Profissional, EQP, serão cumpridas no total de 80 aulas, entre teóricas e práticas.

Na palestra de hoje, o promotor abordou detalhadamente como devem ser os atendimentos e procedimentos de custódia em locais de crime, objetivando preservação do local e validação das provas. Estas ações são conduzidas em muitas situações pelos guardas municipais, em apoio junto ao Instituto de Criminalística.