HÁ VAGAS: BANCO DE TALENTOS ONLINE DA ACE PROCURA CANDIDATOS

Pesquisa e cadastro de currículos é 100% online e gratuito

Ajudante de manutenção de máquinas, assistente de vendas, auxiliar de loja, auxiliar de produção. Essas são algumas das onze vagas que aguardam candidatos em Holambra. Os interessados devem consultar o Banco de Talentos da Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) por meio do site www.aceholambra.com.br ou do aplicativo da entidade.

PESQUISE CARGOS OU CADASTRE-SE

Há ainda cargos para auxiliar de cozinha, de limpeza, de padeiro, auxiliar geral, serviços gerais, tratorista e estágio em setor Comercial Administrativo.

As vagas são sempre divulgadas nas plataformas da Associação, seja no site ou no App ACE Holambra. Basta entrar e clicar em Banco de Talentos. Lá, haverá três botões (ícones): PCD – vagas para candidatos com deficiência, Vagas e Estágios. Também é possível cadastrar um currículo gratuitamente, colocando-se à disposição para uma vaga de trabalho, quando o cargo surgir.

CADASTRE UMA VAGA

Da mesma forma que candidatos inscrevem seus currículos, as empresas também podem cadastrar suas vagas. O serviço é gratuito e válido para empresas associadas. Basta conversar com a ACE para ter as informações necessárias. O cadastro de vagas é simples e rápido.

O Banco de Talentos é compartilhado entre diversas cidades, o que aumenta a chance de encontrar um candidato ou uma vaga.

SERVIÇO

BANCO DE TALENTOS ACE

www.aceholambra.com.br > Banco de Talentos

(https://sis.proinsight.com.br/candidato/?banco_curriculo=44bc6800f6ae30189df67f30d652bc90f4e6bdb3)

ou pelo Aplicativo ACE Holambra ( https://is.gd/q4ZaTQ)