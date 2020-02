HANDEBOL ENTRA NO “PROJETO CAMPEÕES” E É MAIS UMA OPÇÃO ESPORTIVA EM JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna, através da secretaria de juventude, esporte e lazer, anunciou nesta terça-feira, 11 de fevereiro, a inclusão do Handebol na grade de atividades esportivas do “Projeto Campeões”.

Conforme o secretário de juventude, esporte e lazer, Rafael Blanco, as inscrições para quem deseja iniciar na modalidade e a seletiva adulta para definir os atletas que representarão o time de Jaguariúna acontecem no próximo sábado (15).

“A seletiva adulta será a partir das 9h, no “Azulão”, e a inscrição para a iniciação esportiva será a partir das 13h. Neste dia, já vai rolar um treino para quem se inscrever”, destacou o secretário.

O Handebol de Jaguariúna contará com equipe masculina e feminina, os treinos acontecerão sempre aos sábados e as aulas serão ministradas por professores integrantes da Associação Jaguariunense de Handebol.

“É a modalidade coletiva que faltava para agigantar ainda mais o Projeto Campeões. O Handebol é um esporte dinâmico e muito bem aceito por crianças e jovens”, afirmou o diretor de esportes, Ciro Roberto Pires.

HANDEBOL

Esporte olímpico, o Handebol é uma modalidade esportiva, onde duas equipes se enfrentam com o objetivo de marcar gols arremessando a bola com as mãos.

PROJETO CAMPEÕES

Atualmente mais de 3.500 moradores de diferentes idades praticam alguma das inúmeras atividades oferecidas gratuitamente em espaços públicos localizados em diferentes bairros da cidade. Coordenado pela secretaria de juventude, esporte e lazer, o “Projeto Campeões” conta com mais de 30 modalidades.

HORÁRIOS DOS TREINOS

Time de Jaguariúna – Masculino – 9h às 10h30 / Feminino – 10h30 às 12h

Iniciação Esportiva – 10 a 14 anos – 13h / 15 a 20 anos – 14h30

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Divulgação