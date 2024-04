Helicóptero Águia 17 Auxilia na Prisão de Suspeitos de Furto Qualificado e Associação Criminosa em Artur Nogueira

Três Indivíduos Presos Após Intenso Cerco Policial

Na tarde de 16 de abril, uma operação policial em Artur Nogueira envolvendo o Helicóptero Águia 17 resultou na prisão de três suspeitos de furto qualificado e associação criminosa. Os indivíduos, identificados como D. G. (36 anos), F. P. R. (38 anos) e W. V. M. F. (20 anos), foram detidos após uma perseguição intensa que contou com o apoio aéreo da unidade especializada.

A ação teve início quando uma equipe em patrulhamento recebeu informações do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre um furto em andamento na Rua Benedito Olivério. Três homens estavam envolvidos no roubo de fios de uma torre de telefonia celular. Munidos dessas informações, os policiais prontamente se deslocaram para o local.

Ao chegarem, foram informados por um funcionário da empresa sobre a participação de um veículo Fiat Palio branco no crime, cujo condutor estava trajando calça jeans azul, camisa vermelha e colete laranja. Com essas descrições em mãos, as equipes iniciaram uma busca na área.

O veículo foi localizado nas proximidades e, ao perceber a presença policial, o condutor tentou fugir, mas foi rapidamente detido. Os outros dois suspeitos, no entanto, conseguiram escapar pela mata próxima, desencadeando uma operação de cerco coordenada.

Nesse momento, o Helicóptero Águia 17 foi acionado para auxiliar na busca dos fugitivos. Com sua tecnologia e agilidade, a aeronave sobrevoou a área e localizou os indivíduos escondidos na mata, orientando as equipes terrestres para suas capturas.

Com os três suspeitos sob custódia, foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde ficaram à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais. A ação demonstrou a eficácia da integração entre as forças policiais e o uso estratégico de recursos como o Helicóptero Águia 17 na repressão ao crime na região.