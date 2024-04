Henry Freitas passa por 10 estados brasileiros em 21 shows no mês de abril

Após gravação do novo DVD “Tudo Vira Terapia”, cantor continua maratona de apresentações pelo Brasil

Após gravar o DVD “Tudo Vira Terapia”, Henry Freitas continua a todo vapor com as terapias, como são conhecidos os seus shows, no mês de abril. O artista se apresenta 21 vezes neste mês, em 10 estados diferentes do Brasil.

O novo DVD de Henry Freitas, “Tudo Vira Terapia”, contou com diversas participações especiais, como Pedro Sampaio, Xand Avião, a dupla sertaneja Guilherme e Benutto, Márcia Fellipe e MC GW.

Em grande fase na carreira, e em escalada nacional, Henry alcançou o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, e figurou na 54° posição entre os artistas do Brasil na plataforma.