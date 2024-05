História de Mogi Mirim Obras do Coreto Santa Cecília é inaugurada na região central

Resgate da história e da tradição de Mogi Mirim! Este foi o objetivo alcançado na noite desta quinta-feira (2), quando a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou a inauguração das obras de restauro do Coreto Santa Cecília, na Praça São José. Para a execução dos serviços, a vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira disponibilizou os recursos da emenda impositiva no valor de R$ 50 mil.

Estudos realizados junto ao Cedoch (Centro de Documentação Histórica) “Joaquim Firmino de Araújo Cunha” apontam que o atual coreto municipal possui 84 anos de história, tendo sido inaugurado em 25 de fevereiro de 1940. Na prática, há registros de um coreto anterior a este, feito de metal, mas que foi transferido para Santa Antônio de Posse, já que na ocasião, o município vizinho ainda era distrito de Mogi Mirim.

“A restauração do Coreto Santa Cecília é uma conquista para o município, pois há o resgate da história de nossa cidade. É o resultado de um trabalho em que muitas pessoas, organizações, instituições uniram esforços em prol do interesse de Mogi Mirim”, definiu o prefeito Paulo Silva.

No início e término do evento, a Banda Musical Lyra Mojimiriana, sob a regência do maestro Carlos Lima, apresentou uma série de peças musicais, como as antigas marchinhas alusivas à época em que eram marcados os encontros nos coretos das praças.

O secretário de Cultura e Turismo, Luiz Henrique Dalbo, destacou a reforma realizada no coreto. “Tombado como patrimônio histórico e implantado há mais de 80 anos, o Coreto Santa Cecília recebeu uma série de intervenções para a manutenção e conservação deste importante monumento de Mogi Mirim. Com isso retomaremos o projeto Coreto Vivo, agora ‘Mais Vivo e Vibrante”, enfatizou.

RESTAURO

Para a restauração, o Coreto Santa Cecília passou por uma vistoria realizada pela INOVA Agência de Inovação da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e pelo Cedoch (Centro de Documentação Histórica). Além disso, houve a realização de audiência pública e a apresentação de Projeto de lei pelo prefeito para essa finalidade. A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal. Vale destacar que o projeto de restauro também recebeu aprovação dos conselhos de Cultura e do Comphic (Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cultural).

Além do prefeito Paulo Silva e do secretário de Cultura e Turismo Luiz Henrique Dalbo, a cerimônia contou com a presença da vereadora Luzia, quem destinou a verba para a execução das obras, e demais parlamentares do Legislativo Municipal, secretários municipais, o presidente do Comphic e vice-presidente do Sincomércio, Nelson Theodoro Junior; a presidente do Cedoch, Carmem Lúcia Bridi; o presidente da Acimm (Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim) Alexsander Basílio; os curadores do MAMM (Museu de Arte de Mogi Mirim) Valter José Polettini e Sidnei Cirilo de Sá; a coordenadora do MAMM, Erika Cândido; o presidente do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), Sebastião Zoli Junior; o presidente da Banda Musical Lyra Mojimiriana, Jarbas Inácio; o diretor artístico da Lyra Mojimiriana, maestro Carlos Lima, servidores municipais e munícipes.