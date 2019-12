HOJE (19/12) É O ÚLTIMO DIA PARA FAZER O CADASTRO BIOMÉTRICO EM JAGUARIÚNA

O Posto Eleitoral de Jaguariúna quer fazer o cadastro biométrico de todos os eleitores da cidade e avisa: está a postos HOJE – 19 de dezembro, ÚLTIMO DIA DE PRAZO – o dia todo para atender quem quiser cumprir sua obrigação. Não é necessário agendar horário, nada. Basta comparecer ao Jaguar Shopping e levar o RG e um comprovante de endereço em nome do eleitor.

Conforme Sarah Cardoso, analista judiciária do Posto Eleitoral de Jaguariúna, todo eleitor que comparecer será atendido no período das 8h às 18h mediante distribuição de senha. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o eleitor que não estiver com a situação em dia terá o Título Eleitoral cancelado e fica impedido de participar de concursos públicos e de tirar passaporte, além de outras penalidades. Qualquer dúvida pode ser esclarecida com o Posto Eleitoral pelo telefone (19) 3867-4234.

A Prefeitura de Jaguariúna colabora com a divulgação desta iniciativa. As mensagens de convocação dos eleitores para fazer a biometria, incluindo os plantões, também são veiculadas diariamente pela Rádio Educativa Municipal Estrela FM – 94.5 MHz.

O QUE ACONTECE SE EU NÃO FIZER A BIOMETRIA?

Se o cadastramento biométrico for obrigatório em sua cidade e você perder o prazo, seu título poderá ser cancelado. Sem o título de eleitor, você não consegue emitir passaporte nem carteira de identidade. Se tiver função ou emprego público, fica sem receber o salário. Empréstimos em bancos públicos também não rolam.

Ah! E para se matricular em instituições de ensino, você também precisa estar regular com a Justiça Eleitoral. Regularize a sua situação eleitoral até o prazo. A lista de cidades onde a biometria é obrigatória encontra-se neste link (https://goo.gl/M5BXv4).

Fonte das informações acima: http://www.justicaeleitoral.jus.br/biometria/

Reportagem: Aluízio Santana

Foto: Divulgação/TRE