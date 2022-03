Holambra abre inscrições para campeonatos de Futebol Amador

A Prefeitura de Holambra deu início às inscrições para que holambrenses participem de dois campeonatos de futebol amador promovidos pelo município: o Veteranos e o Sênior. As equipes interessadas devem ir até o Departamento Municipal de Esportes, que fica no Estádio Municipal Zeno Capato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

De acordo com o diretor da pasta, André Luís Buzzerio, as inscrições podem ser feitas até o dia 9 de março. Ele explica que é preciso que os times tenham entre 11 e 25 jogadores. No caso do Veteranos, os participantes devem ter idade igual ou superior a 35 anos. Já para o Sênior, acima de 45. As partidas serão realizadas a partir de 18 de março – sempre às sextas, sábados e domingos.

Mais informações podem ser obtidas na sede do departamento ou por meio do telefone (19) 3802-4711.