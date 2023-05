Holambra anuncia agenda de filmes do Pontos MIS para o mês de maio

A Biblioteca José Maria Homem de Montes irá receber duas sessões gratuitas de cinema ao longo do mês de maio. Elas ocorrem por meio do Pontos MIS, um programa do Museu da Imagem e do Som, instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

Em 9 de maio, às 18h30, será exibido o filme “Debi e Lóide”, que conta a história dos amigos Lloyd Christmas e Harry Dunne. Eles entram em apuros quando tentam devolver uma mala para a pessoa errada. A sessão tem classificação indicativa de 12 anos.

No dia 15 de maio será a vez de “Cães de Aluguel”. O longa conta a história de Joe Cabot, que reúne seis bandidos que não se conhecem para um grande roubo de diamantes. O plano dá errado quando um dos homens é ferido durante o assalto. Em um clima tenso de acusações mútuas, os bandidos precisam descobrir quem é o traidor. A exibição acontece às 19h. A classificação indicativa é de 18 anos.

“Este programa é muito interessante, pois disponibiliza títulos que agradam diversos públicos gratuitamente”, disse a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Faço um convite para que todos participem”.

A Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes fica na Rua Solidagos, 42, no bairro Morada das Flores.