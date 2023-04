Holambra anuncia show do Exalta para Festa do Trabalhador

Integrantes da formação original do Exaltasamba estarão em Holambra no final do mês para um show especial na tradicional Festa do Trabalhador, que acontece no dia 30 de abril na Rua da Amizade (Rua Coberta). O grupo, que se apresenta desde a saída do cantor e compositor Péricles como Exalta, levará ao palco repertório repleto de clássicos do samba e pagode eternizados nas vozes de membros antigos como Chrigor, Péricles e Thiaguinho, atualmente em carreira solo.

O evento, promovido anualmente pela Prefeitura para celebrar o feriado do Dia do Trabalho, terá entrada gratuita e estrutura local de praça de alimentação. A abertura ficará por conta do grupo holambrense Pura Opção.

“Queremos oferecer aos trabalhadores e trabalhadoras de Holambra uma oportunidade para relaxarem, curtirem e se divertirem. Uma valorização pela essencial contribuição que cada um dá, todos os dias, para o desenvolvimento da nossa cidade”, enfatizou o prefeito Fernando Capato. “São os trabalhadores que movem Holambra. Queremos fazer uma festa bonita. Uma homenagem que todos possam aproveitar em família”.

A venda e circulação com garrafas de vidro não será permitida durante a festividade.