Holambra apresenta calendário de Turismo e Eventos de 2025 na próxima segunda; Conexidades é uma das atrações

A Prefeitura de Holambra irá apresentar na próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro, o calendário de Turismo e Eventos de 2025. O encontro ocorrerá no Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink, no bairro Morada das Flores, às 18h30 e é aberto ao público.

“Trata-se de uma iniciativa fundamental para fortalecer a economia local e impulsionar o setor turístico. Ao compartilhar a programação de eventos e atividades culturais, damos aos empreendedores a oportunidade de se prepararem com antecedência, ajustarem seus negócios e criarem estratégias para que possam atender melhor os visitantes e moradores”, disse a diretora de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, que conduzirá a apresentação. “Essa integração entre os setores público e privado fortalece a identidade cultural da cidade, promove o desenvolvimento sustentável e atrai cada vez mais turistas, gerando emprego e renda.”

Além de eventos tradicionais promovidos pela Prefeitura – como o CarnaFlores,o Dia do Rei e o Natal Mágico – e os viabilizados pela iniciativa privada -como a Expoflora e a Hortitec – a cidade irá sediar este ano a 8ª edição do Conexidades, evento que reunirá no mês de agosto empresas, entidades, fundações e associações para debater o futuro dos municípios. A atividade contará com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ministros e secretários de Estado e tem como objetivos estabelecer boas práticas e conexões entre o Poder Público e a iniciativa privada e instruir, orientar e preparar os agentes públicos para a realização das funções com excelência.

