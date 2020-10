Holambra avança para a fase verde do Plano São Paulo

Por: Alessandra de Souza

A cidade está localizada em uma das seis regiões, que avançaram para a fase verde do plano de flexibilização econômica

Nesta sexta-feira (09), o Governo do Estado de São Paulo, anunciou o avanço de seis regiões para a fase verde, do plano de reabertura de atividades econômicas. O anúncio foi feito pelo Governador João Doria (PSDB) em coletiva de imprensa. Avançam no plano de retomada, as regiões da Grande SP, Taubaté, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e a Baixada Santista. Holambra está situada na Região Metropolitana de Campinas, portanto, poderá flexibilizar ainda mais suas atividades.

Nessa nova fase do Plano SP, o comércio holambrense poderá aumentar a capacidade de pessoas no estabelecimento, de 40% para 60%. Assim como, os restaurantes, poderão aumentar seu horário de funcionamento, e o consumo local será permitido até as 22 horas, caso a região se mantenha na fase verde por 14 dias. As demais atividades que geram aglomeração, são proibidas em qualquer uma das fases do plano.

Os eventos culturais, podem ocorrer, com público em pé, espaços demarcados para respeitar o distanciamento, ter controle no acesso e hora marcada. A ocupação máxima é de 60% da capacidade do local, para isso, a região precisa se manter por 28 dias consecutivos na fase verde.

Foi anunciado também, mudanças nos critérios, que foram publicadas no Diário Oficial. Entre elas, está a mudança nos critérios de internações, mortes e casos, que serão avaliados em um período de 28 dias, comparando com os 28 dias anteriores. Durante a entrevista o Governador, relembrou a importância de se seguir as medidas protetivas, visando especialmente o feriado de Nossa Senhora de Aparecida, “Nós precisamos compreender, que sim, podemos desfrutar do fim de semana prolongado, mas com cuidado. […] O vírus não escolhe vítima”.

Segundo o último boletim, atualizado pela Prefeitura de Holambra, no dia primeiro desse mês, a cidade possui 415 casos confirmados, e 3 óbitos, A taxa de curados na cidade, é de 96.1%. Holambra se localiza, na penúltima fase do Plano SP, a próxima etapa a ser conquistada, é a fase azul.