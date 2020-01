JH – Holambra bate América de Rio das Pedras e é campeã da Copinha

O jogo, encerrado com placar de 2 a 0, aconteceu na manhã do último sábado, 11 de janeiro, no Estádio Municipal Zeno Capato

Em jogo decidido lance a lance contra a equipe América, de Rio das Pedras, os meninos de Holambra levantaram a taça da 15ª Copa Holambra de Futebol de Base, a Copinha, pela categoria sub- 16. O jogo, encerrado com placar de 2 a 0, aconteceu na manhã do último sábado, 11 de janeiro, no Estádio Municipal Zeno Capato.

O campeonato foi disputado ainda em outras duas categorias: no sub-12 o Guarani sagrou-se campeão após vencer o Grande Lance por 2 a 1. No sub-14 o Grande Lance, de Santos, deu o troco na equipe campineira, com vitória por 2 a 0. Participaram da Copinha as cidades de Santos, Campinas, Cosmópolis, Sumaré e Rio das Pedras e Holambra, município anfitrião.

As finais foram abertas por um amistoso de futebol feminino entre Jaguariúna e Holambra. A Cidade das Flores, também dessa vez, saiu vitoriosa com placar de 2 a 0.

Leonardo Rafael Rampim Ribeiro, de 15 anos, é volante e zagueiro do time campeão. O jovem atleta, que joga há 7 anos na escolinha municipal, declara que a vitória foi fruto de dedicação e trabalho coletivo. “O grupo se dedicou bastante nos treinos, sempre com muito amor e respeito ao próximo. Estávamos bem preparados e confiantes e por isso tivemos o privilégio de sair com a vitória”, disse.

“Foi bem legal ter participado da Copinha. Estava bem organizada, a maioria dos nossos atletas já tinha jogado junta em outras Copinhas e isso ajudou no entrosamento. A comissão técnica e o apoio da torcida também ajudaram”, reforçou o goleiro Vitor Felipe Chichem, de 15 anos, de Holambra.

O vice-prefeito Fernando Capato esteve no Estádio para acompanhar os jogos e torcer pelos meninos da cidade. “Foi uma final bem disputada. Holambra jogou com muita garra e foi recompensada com uma grande vitória”, disse.

O diretor municipal da pasta, Janderson Adriano Ribeiro, ressalta que os dois primeiros colocados em cada categoria receberam troféu e medalha. O departamento homenageou ainda o artilheiro do torneio e o goleiro menos vazado da competição. Holambra sedia esse ano nova edição da Copinha no início do segundo semestre.