Holambra by Designers propõe levar a Primavera para a decoração

Os dias mais longos e ensolarados desta época do ano permitem o uso de cores mais firmes e vibrantes, assim como levar mais natureza para dentro de casa. A Casa Bela Decoração e a Holambra by Designers oferecem várias propostas para tornar os ambientes mais alegres e com muita energia positiva. Na Holambra by Designers podem ser encontradas as mandalas de vidro que trazem os desenhos florais em seus círculos de energia. As flores são apresentadas em diversos estilos e em composeé de cores, como azul e verde ou laranja e amarelo, ora usando contornos brancos, ora ousando no preto ao fundo para destacar tons vibrantes e as variações do rosa ao vermelho. As mandalas são pendentes e se encaixam a ambientes internos e externos.

Entre as sugestões para decorar as paredes estão as casinhas em MDF (madeira de reflorestamento). Extremamente charmosas, trazem o conceito soul product (produtos da alma) com frases inspiradoras e um trabalho caprichado da artista plástica Vanessa Giustra, de São Paulo. Vanessa também assina os cachepôs no formato de coração e o redondo, com frase em espiral, feitos também para pendurar. Mas eles, assim como o baú, para chão, aparador ou mesa, apesar de servirem como floreira são confeccionados com madeira e, portanto, não devem receber água sem uma proteção plástica ou de outro material impermeável. Para não danificar as peças, é recomendado, nestes casos, o uso as flores artificiais, como as delicadas tulipas de seda disponíveis nas mesmas cores nas quais são encontradas as variedades naturais dessa espécie.

Para as plantas naturais, imprescindíveis na decoração em época de Primavera, a Casa Bela Decoração disponibiliza uma ampla oferta de vasos de todos os tamanhos, formatos, cores e materiais, assim como suportes muito delicados, como os de macramê (linha grossa ou barbante que, entrelaçados, formam variados nós e desenhos) e os de ferro que comportam várias unidades. Entre os vasos pendentes, destacam-se os pássaros de cerâmica parecem voar sobre o ambiente.

Há opções, também, de vasos já decorados com plantas tropicais ornamentais, como bromélias, samambaias e aglaonemas em lindíssimos arranjos feitos pelo produtor de Holambra Victor Domingues. Para os turistas, ou souvenirs holandeses, feitos em cerâmica azul de Delft são irresistíveis para recordar a visita à encantadora Cidade das Flores em plena Primavera.